Стало известно, на что чаще всего копят россияне

«Сбер»: Россияне чаще всего откладывают сбережения на «подушку безопасности», автомобили, новую технику и недвижимость

Чаще всего в наше неспокойное время россияне копят на финансовую подушку безопасности, так ответили более 2 млн человек – вкладчиков Сбербанка, проводившего исследование.

Более 630 тысяч вкладчиков копят на автомобиль – это вторая по популярности цель стремления. Одинаково распределились желания накопить на:

новую технику

праздники

недвижимость

отдых

Так обозначили свои цели более 500 тыс. вкладчиков.

Среди других популярных ответов: помощь семье и родителям, здоровье, образование.

Интересно, что 41 тыс. клиентов банка копят на стоматолога, а 6 тысяч - на часы.

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Источник: РИА Новости

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»