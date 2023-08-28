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Стало известно, на что чаще всего копят россияне

«Сбер»: Россияне чаще всего откладывают сбережения на «подушку безопасности», автомобили, новую технику и недвижимость

Чаще всего в наше неспокойное время россияне копят на финансовую подушку безопасности, так ответили более 2 млн человек – вкладчиков Сбербанка, проводившего исследование.

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Более 630 тысяч вкладчиков копят на автомобиль – это вторая по популярности цель стремления. Одинаково распределились желания накопить на:

  • новую технику
  • праздники
  • недвижимость
  • отдых

Так обозначили свои цели более 500 тыс. вкладчиков.

Среди других популярных ответов: помощь семье и родителям, здоровье, образование.

Интересно, что 41 тыс. клиентов банка копят на стоматолога, а 6 тысяч - на часы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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