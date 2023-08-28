Стало известно, на что чаще всего копят россияне
«Сбер»: Россияне чаще всего откладывают сбережения на «подушку безопасности», автомобили, новую технику и недвижимость
Чаще всего в наше неспокойное время россияне копят на финансовую подушку безопасности, так ответили более 2 млн человек – вкладчиков Сбербанка, проводившего исследование.
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Более 630 тысяч вкладчиков копят на автомобиль – это вторая по популярности цель стремления. Одинаково распределились желания накопить на:
- новую технику
- праздники
- недвижимость
- отдых
Так обозначили свои цели более 500 тыс. вкладчиков.
Среди других популярных ответов: помощь семье и родителям, здоровье, образование.
Интересно, что 41 тыс. клиентов банка копят на стоматолога, а 6 тысяч - на часы.
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Источник: РИА Новости
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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