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Реанимобиль Газель NN разработали совместно с медиками

На Комтрансе-2023 представили медтехнику нового поколения - реанимобиль Газель NN

Реанимобиль на базе длиннобазной Газели NN создан в сотрудничестве с практикующими врачами станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова города Москвы.

Машина приспособлена для перевозки пациентов на большие расстояния, поэтому на борту необходимо иметь расширенный набор медоборудования. Помещается в салон реанимобиля гораздо больше приборов, чем в обычные скорые, работающие в городе. Поэтому в основе машины длиннобазное исполнение Газели NN с более просторным кузовом.

Реанимобиль Газель NN
Реанимобиль Газель NN
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Долгожданная: на Комтрансе-2023 представили Газель с автоматом

Внутри автомобиля комфортабельный салон с современным дизайном. Здесь все сделано так, чтобы было удобно и пациентам, и врачам. Если пациента придется реанимировать в пути, высота салона позволяет медикам делать это в полный рост.

В салоне рейлинговая система крепления медоборудования. Вся мебель легкая и сделана таким образом, чтобы было легко проводить ее санитарную обработку.

Реанимобиль Газель NN
Реанимобиль Газель NN
Реанимобиль Газель NN
Реанимобиль Газель NN

Пневматическая задняя подвеска обеспечивает плавность хода и уменьшает раскачку. Также она дает возможность занижать автомобиль для удобства погрузки и выгрузки носилок.

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Источник, фото: ГАЗ

Реанимобиль Газель NN
Реанимобиль Газель NN
Реанимобиль Газель NN
Реанимобиль Газель NN

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 546
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (35)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
ГАЗ ГАЗель Next  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.

Недостатки:

6 передачи и правда не хватает.

Комментарий:

советую авто

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