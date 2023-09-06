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Новая Газель SDV – ждем в серии?

На выставке Comtrans 2023 представлена электрическая Газель SDV с новым дизайном

Среди множества новинок выставки Comtrans 2023 эта явно не затерялась: даже на фоне стоящего рядом Соболя NN 4x4 электрическая Газель SDV выделяется и дизайном, который может быть предвестником смены стиля всех нижегородских машин, и функционалом.

Дело в том, что SDV – это Smart Delivery Vehicle, то есть автомобиль «последней мили» для служб доставки.

Газель SDV
Газель SDV

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«Идея проста. Водитель приезжает на место, проходит в заднюю часть салона, сканирует нужный груз, берет его с полки, выходит через заднюю роллетную дверь, которая сразу автоматически закрывается – и передает груз заказчику», – говорит главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

По мнению Кадакова, машину можно приспособить и под многие другие задачи – например, под перевозку маломобильных пассажиров или лежачих больных – если соответствующим образом переоборудовать салон.

Газель SDV
Газель SDV

И да, это – электромобиль, по электрической части (как и по интерьеру) унифицированный с Газелью e-NN. Запас хода Газели SDV составляет 200 км. Привод – передний, а длина кузова может составлять от 5 до 7 метров. От рамы отказались в пользу несущего кузова с предельно низким уровнем пола.

«Нижегородцы ждут реакции от доставочных компаний и готовы подстроиться под любые запросы. Говорят, что можно без проблем запустить машину в производство», – добавляет Максим Кадаков.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov

  • Генеральный спонсор церемонии награждения Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – ВТБ-лизинг.
Газель SDV
Газель SDV
Газель SDV
Газель SDV

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