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«За рулем» на Youtube — нас уже 900 тысяч!

Youtube-канал издания «За рулем» собрал 900 тысяч подписчиков

И снова большая радость для редакции и читателей «За рулем»: наш официальный Youtube-канал вырос до 900 тысяч подписчиков! Напомним, всего восемь месяцев назад мы подводили годовые итоги для канала, и тогда в рядах наших зрителей насчитывалось чуть более 818 тысяч человек… С удовольствием приветствуем всех, кто присоединился!

И конечно, благодарим тех, кто давно смотрит наши видео на Youtube. Нам нравится радовать вас качественным контентом. Вы по достоинству оценили многие наши видео: стоит вспомнить только ролик о 9-местной Ниве (2,4 млн просмотров) или репортаж с «Москвича», который посмотрели более 4 млн раз.

«За рулем» на Youtube: нас уже 900 тысяч!
«За рулем» на Youtube: нас уже 900 тысяч!
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Да что там, одна из свежих видеоработ, рассказ о «советском люксе» Москвич-2140 SL, по просмотрам уже перевалила за 300 тысяч… Словом, несмотря на сложные времена, наш Youtube-канал продолжает развиваться. Благодаря вам!

«За рулем» на Youtube – подписаться!

В ближайшем будущем планируем для нашего канала на Youtube больше увлекательных, забавных и полезных видео. Оставайтесь с нами – будет здорово! А те, кто еще не присоединился, обязательно подписывайтесь!

  • «За рулем» можно читать в Viber

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 91
Фото:За Рулем«За рулем»
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