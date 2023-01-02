Москвич 3, другая Гранта, необычные Лады: топ-3 видео «За рулем» 2022 года

В историю издательского дома «За рулем» ушедший год войдет рекордами нашего УouТube-канала.

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Видеоканалу «За рулем» в прошлом году исполнилось 10 лет: он зарегистрирован 2 апреля 2012 года.

За десять лет наши видео набрали 210 849 470 просмотров, из них свыше 48 миллионов пришлось на 2022-й. Плюс к 2021 г. — 15%

За просмотром роликов «За рулем» наши подписчики (их свыше 818 тысяч, и это число увеличивается с каждым днем) только в 2022 году провели 5,1 млн часов.

Как стать миллионером на YouTube? Вот рецепты от героев хитовых видеороликов «За рулем», набравших миллионы просмотров, десятки тысяч лайков и тысячи комментариев.

Рецепт №1 (от бронзового медалиста по итогам 2022 года): стать проще!

Как Лада Гранта, которая из-за санкций осталась без АБС, подушек безопасности и другого привычного оснащения, но ведь едет же!

Тест и обзор упрощенной Гранты с момента публикации 16 июня 2022 года посмотрели 1 517 148 раз.

Рецепт №2 (от серебряного призера): расти над собой!

Берем пример с Нивы на 9 мест и грузовой Гранты: с момента публикации 26 октября 2022 года это видео просмотрено 2 315 909 раз

Рецепт №3 (от абсолютного чемпиона): ускоряться!

Берем пример с завода Москвич, возродившегося в рекордно короткие сроки.

С момента публикации (24 ноября 2022 года) видеосюжет про то, как на самом деле собирают серийные кроссоверы Москвич 3, набрал почти 4 миллиона просмотров и вошел в первую тройку бестселлеров десятилетия YouTube-канала «За рулем» вместе с новым Рейндж Ровером (ролик опубликован в 2012 году) и репортажем 2021 года о том, как собирают президентский лимузин Аурус Сенат

Миллионеры и кандидаты

Их много, и они разные. Например, «Турист из Венгрии» Икарус 250, новая Веста, иранский седан Tara, старый добрый Москвич-415С — советский джип, который хотел стать Нивой, но не смог, 90-сильный мотор Гранты...

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