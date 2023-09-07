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Cамый большой кроссовер Chery в 2023 году до России не доедет

Старт продаж кроссовера Tiggo 9 перенесен на следующий год

Компания Chery изменила планы вывода на российский рынок своего самого крупного кроссовера Tiggo 9. В этом году, как ожидалось, до потребителя в России он не доедет: начало продаж перенесли на 2024 год.

«Раньше речь шла о желании представить флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 на российском рынке в конце 2023 года. Но премьера перенесена на более поздний срок. Согласно нашим планам, компания покажет новую модель и начнет ее продажи в 2024 году», — сообщили в пресс-службы Chery в России.
Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9
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Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 имеет габариты 4820х1930х1699 мм – по размерам он сопоставим с популярными в России южнокорейскими Kia Sorento и Hyundai Santa Fe, а также с китайским Geely Monjaro.

Кроссовер оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 261 л.с., коробка – семиступенчатый робот или восьмиступенчатый автомат, привод – передний или полный.

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Источник: Газета.ru

Фото: Chery

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