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Посевная под угрозой: Россия должна на время отказаться от экспорта дизтоплива

Глава Минсельхоза не исключает временного прекращения экспорта дизтоплива

Во время совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что «если ситуация потребует», он не исключает временного прекращения экспорта дизтоплива.

Из-за того, что цены на солярку неуклонно растут этим летом, под угрозой оказались завершение уборочных работ и озимый сев. В целом ситуация с ростом цен на ГСМ в ряде регионов страны «вызывает опасения».

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Глава Минсельхоза отметил, что беспокойство вызывает даже не само подорожание, а то, что в ряде регионов в разгар сельхозработ дизтоплива попросту нет физически.

«Сейчас остановим и уборочную и не отсеимся по озимым. Это будет катастрофа», – сказал Патрушев.

Госрегулирование цен на дизтопливо – чем нам это грозит

По мнению чиновника, дефицит создан искусственно. Из-за того, что мировые цены на топливо пошли вверх, появились компании, которые скупают топливо по внутренним ценам и перепродают по более высоким ценам за рубеж.

Известно, что меры по стабилизации цен на топливо будут приняты правительством в ближайшую неделю.

С 1 августа в ряде регионов страны цены на дизтопливо выросли с 58 руб. за литр до 74 руб. и выше, ранее сообщил Росстат.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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