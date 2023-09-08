Параллельный импорт работает все лучше – опубликованы новые данные

В июле объем регистраций машин по параллельному импорту вырос до 14%

Опубликованная свежая статистика параллельного импорта транспортных средств показывает, что схема в целом работает все лучше. Объем регистраций в ГИБДД автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в июле вырос до 14%, сообщает источник.

Конкретно во второй летний месяц 2023 года в РФ зарегистрировано 15 247 машин (легковушки, LCV и пикапы), которые были доставлены в страну по «параллельной» схеме. Это аж на 15% больше июньского значения (13 237 машин), что довело долю регистрации «параллельных» машин до 14,4%.

А с января по июль 2023 года объем регистрации машин, ввезенных по неофициальным каналам, достиг 75 626 единиц. Теперь и в общегодовой статистике доля регистрации таких машин достигла 14%.

Самые популярные автомобили, ввезенные в РФ по параимпорту (июль 2023)

Kia Sportage – 904 шт.

Hyundai Tucson – 772 шт.

Hyundai Santa Fe – 620 шт.

Toyota Camry – 563 шт.

Toyota RAV4 – 404 шт.

Статистика ввезенных по параллельному импорту транспортных средств

Рейтинг марок в этом отношении возглавляет Toyota, далее следуют Kia и Hyundai, а самый бурный прирост количества регистраций демонстрирует Lexus.

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Источник: Автостат Инфо

Фото: Автостат, «За рулем»