Будьте осторожны! В России появились «липовые» автодилеры

В Иркутске закрыли два автосалона, завышавших цены и навязывавших услуги

Полиция Иркутской области совместно с коллегами из Самары и Оренбурга пресекла деятельность автомобильных мошенников. Они открыли два автосалона и разработали схему, при которой клиенты были вынуждены покупать машины по завышенной стоимости. Сотрудники автосалонов навязывали дополнительные услуги и невыгодные кредиты.

Организаторы «бизнеса» разместили объявления о продаже машин по очень низкой цене более чем на 30 сайтах. Когда к ним приезжал потенциальный покупатель, ему давали на подпись договор купли-продажи, а также обязывали взять кредит с первоначальным взносом.

«Задержаны 23 подозреваемых. Троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 находятся под подпиской о невыезде, к девятерым применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Среди них предполагаемые организаторы, управляющие, кредитные специалисты, менеджеры, юристы, бухгалтеры и другие работники. Фигуранты, задержанные в других регионах, доставлены в Иркутск», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено многоэпизодное уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ. При обысках у фигурантов изъяли технику, носители, печати и документы, имеющие доказательное значение. С целью возмещения ущерба изъяты 55 автомобилей и более 2 млн рублей наличными.

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Источник, фото: МВД Медиа