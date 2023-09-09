Как Toyota Alphard, только больше: представлен новый семейный автомобиль

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В Китае показали роскошный минивэн Dongfeng Forthing U-Tour V

Внешне автомобиль выделяется большой решеткой, украшенной хромированными планками. По бокам решетки расположены фонари и дневные ходовые огни.

Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V

При сравнении размеров Dongfeng Forthing U-Tour V9 с Toyota Alphard и Denza D9 видно, что он имеет более внушительные габариты 5251 х 1920 х 1810 мм и колесную базу 3018 мм.

Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V

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Минивэн предлагает две вариации двигателя: с ДВС и гибридную версию. Версия с ДВС оснащена 1,5-литровым двигателем, который развивает максимальную мощность 190 л. с. Гибридная версия, с трансмиссией PHEV, оснащена электродвигателем и обладает тепловым КПД до 45,18%.

Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V

Внутри салона Dongfeng Forthing U-Tour V9 большая часть отделана кожей. Автомобиль также оснащен цифровой панелью приборов, центральным экраном управления и трехспицевым многофункциональным рулевым колесом. Компоновка сидений 2 + 2 + 3 позволяет разместить до семи пассажиров.

Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V

Dongfeng утверждает, что сиденья второго ряда соответствуют авиационному классу.

Новый минивэн Dongfeng Forthing U-Tour V9 представляет собой интересную альтернативу существующим моделям на рынке минивэнов в Китае.

Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V

Источник, фото: CarNewsChina.com

Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V
Dongfeng Forthing U-Tour V

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 48681
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