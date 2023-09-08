Фастбек AVATR 12 от Changan: Тесла, подвинься!
На международном автомобильном салоне в Германии компания Changan представила электрический фастбек AVATR 12. Это уже вторая модель молодого бренда AVATR – кроссовер AVATR 11 дебютировал в прошлом году. Премиальные электромобили разрабатываются в партнерстве с Huawei и CATL.
Отличительные особенности AVATR 12
- «мускулистый» силуэт со скошенной крышей
- минималистичный интерьер – физических клавиш почти нет
- безрамочные двери
- выдвижной спойлер
- дизайнерские диски 21”
- адаптивная пневмоподвеска
- автопилот
Система автономного вождения умеет ускоряться, тормозить, держать дистанцию, объезжать препятствия и уходить от возможного столкновения.
Модификации
- заднеприводная – один двигатель 313 л.с.
- полноприводная – два двигателя 578 л.с.
«С литий-ионной батареей емкостью 94,5 кВт*ч автомобиль способен преодолевать расстояние до 700 км, развивая скорость до 200 км/ч», – сообщает официальный пресс-релиз.
Такие машины будут производить на заводе в городе Чунцин, который называют столицей концерна Changan Automobile. Дата начала продаж пока не сообщается.
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Фото: Changan
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