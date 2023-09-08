Фастбек AVATR 12 от Changan: Тесла, подвинься!

Changan представил электрический фастбек AVATR 12 с запасом хода 700 км

На международном автомобильном салоне в Германии компания Changan представила электрический фастбек AVATR 12. Это уже вторая модель молодого бренда AVATR – кроссовер AVATR 11 дебютировал в прошлом году. Премиальные электромобили разрабатываются в партнерстве с Huawei и CATL.

AVATR 12

AVATR 12 AVATR 12

Отличительные особенности AVATR 12

«мускулистый» силуэт со скошенной крышей

минималистичный интерьер – физических клавиш почти нет

безрамочные двери

выдвижной спойлер

дизайнерские диски 21”

адаптивная пневмоподвеска

автопилот

Система автономного вождения умеет ускоряться, тормозить, держать дистанцию, объезжать препятствия и уходить от возможного столкновения.

Модификации

заднеприводная – один двигатель 313 л.с.

полноприводная – два двигателя 578 л.с.

«С литий-ионной батареей емкостью 94,5 кВт*ч автомобиль способен преодолевать расстояние до 700 км, развивая скорость до 200 км/ч», – сообщает официальный пресс-релиз.

Такие машины будут производить на заводе в городе Чунцин, который называют столицей концерна Changan Automobile. Дата начала продаж пока не сообщается.

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Фото: Changan