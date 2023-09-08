Куда сплавляют угнанные в Канаде машины? Не в Мексику

Стало известно, куда попадают угоняемые в Канаде автомобили

В Канаде проблема – резко выросло количество угонов автомобилей. Местные власти задаются вопросом – куда их сплавляют? В США эти автмобили никогда не были нужны, а Мексике хватает и угоняемых в США автомобилей.

И вдруг все выяснилось – ворованные тачки увозят в Западную Африку. Не нужно быть сыщиком или автоэкспертом, чтобы узнать канадские автомобили в Гане – они с канадскими номерами.

Машины угоняются, в основном, из Квебека и Онтарио, а занимаются этим монреальские организованные преступные группировки. В 2021 году они украли 27 000 автомобилей, а в 2022-м – в полтора раза больше.

Порой преступники просто врываются в дома, отнимают ключи от машин и уезжают. Затем машины грузятся в морские контейнеры и отправляются на кораблях в Африку из порта Монреаля.

Гана же – не конечный потребитель, а перевалочный пункт для угнанных автомобилей. Там с них снимают номера, и машины разъезжаются по континенту.

«Ни одно канадское агентство не обращалось к нам напрямую и не подавало официальных жалоб напрямую, – заявил CBC Абдулай Баширу Дапила, заместитель директора Управления по борьбе с экономикой и организованной преступностью Ганы. – У нас тут только украденные автомобили. Жертвы и места преступлений – все это в Канаде».





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Фото, видео: Youtube