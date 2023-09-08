Житель Нальчика брал машины в прокат и продавал на разборки

В Нальчике судят мужчину, сдавшего в пункты разбора три прокатных авто

В городе Нальчик завершилось расследование уголовного дела о хищении арендованных машин, а также денежных средств. Перед судом предстанет 30-летний гражданин, обманывавший и злоупотреблявший доверием знакомых.

В течение трех месяцев начиная с марта 2023-го подсудимый брал в прокат машины на несколько дней. Он вносил плату за пользование, а затем продлевал аренду на длительный срок, который использовал, чтобы продать автомобили в пункты приема и разбора.

Украденный Volkswagen на пункте приема уже успели полностью разобрать

«Так, Volkswagen Polo стоимостью 2 млн рублей обвиняемый реализовал за 380 тысяч рублей. Отечественную легковушку Lada Priora он сбыл за 140 тысяч рублей, хотя ее средняя цена на рынке составляла 250 тысяч рублей. Еще одной похищенной машиной стала Chevrolet Niva стоимостью 290 тысяч рублей, с продажи которой фигурант выручил 170 тысяч рублей», – сообщает МВД Медиа.

Chevrolet Niva, похищенная у арендодателя, чудом избежала разбора

Помимо этого, гражданин занял у приятеля 323 тысячи рублей и не вернул. В итоге в суд направлены уголовные дела и обвинительное заключение – по ч. 3 и 4 статьи 160, а также ч. 3 статьи 159 УК РФ. Обвиняемый помещен под домашний арест.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике