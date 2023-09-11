Все АЗС на трассе М-12 оснастят электрозарядками

Константин Макиев: все заправки на платной трассе М-12 укомплектуют зарядками для электрокаров

На М-12 появятся зарядки для электрокаров. При этом буквально все АЗС на платной дороге будут оснащены такими устройствами, рассказал зампред правления ГК «Автодор» Константин Макиев. Это позволит планировать поездки по дороге на электрических автомобилях.

«Электрозаправка будет запланирована в рамках каждого из объектов. И если я говорю, что с каждой стороны у нас открывается восемь, то есть каждые 100 км - многофункциональные заправочные комплексы, то, по сути, в начале следующего года можно уже будет планировать поездки и на электромобиле также», - сказал Макиев.

На трассе М-12 до Арзамаса уже открыты четыре многофункциональных зоны (МФЗ) и шесть временных контейнерных АЗС. До конца 2023 года будет работать 16 МФЗ, а в 2024 году их количество доведут до 32.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин торжественно запустил движение по новому участку трассы М-12 в Нижегородской области до Арзамаса, его протяженность составила 415,5 км.

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Источник: ТАСС

Фото: Автодор