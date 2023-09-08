Открыто движение по новому участку трассы М-12 до Арзамаса протяженностью 415,5 км

Владимир Путин дал старт движению на новом участке М-12 в Нижегородской области

В Нижегородской области открыт для движения транспорта участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. 415,5 км скоростной дороги связали четыре региона: Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 км открылось сегодня, движение по участку в 107 км было запущено в конце 2022 года.

«Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 "Восток" общей протяженностью более трехсот километров. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо, в два раза, сократить время в пути между городами», – сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия.

Участок дороги М-12

Он также напомнил, что на востоке Москвы завершился еще один этап строительства северного направления – введен новый отрезок МСД. Это позволит соединить трассу М-12 и трассу М-11 до Санкт-Петербурга.

Проезд по новым участкам трассы М-12 от Москвы до Арзамаса владельцу легкового транспорта обойдется в 2821 руб. (6,79 руб. за километр).

Участок дороги М-12

Дальнейшее развитие магистрали связано с продлением М-12 до Казани – его открытие запланировано на конец текущего года. Таким образом, общая протяженность составляет 810 км. Из Москвы до Казани с разрешенной максимальной скоростью 110 км/ч можно будет доехать за 6,5 ч. Далее трассу планируется продлить до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России, в том числе Сибири и Дальнего Востока.

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Источник: сайт Кремля

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, Владимир Гердо/ТАСС