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Самокатом теперь можно управлять силой мысли

В России создали электросамокат, скорость которого зависит от концентрации внимания

Команда сервиса проката электросамокатов Whoosh совместно с российской биотехлабораторией Neiry провели эксперимент, в результате которого был создан самокат, управляемый «силой мысли».

Электросамокат Whoosh
Электросамокат Whoosh

Используя нейроинтерфейс Neiry, который снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга, разработчики смогли связать показатель концентрации внимания с увеличением скорости самоката. Данные, полученные от нейроинтерфейса, передаются на компьютер, который, в свою очередь, управляет самокатом Whoosh Segway Ninebot.

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Основная идея заключается в том, что человек, используя свою концентрацию и сосредоточенность, может управлять самокатом без необходимости использования рук. Нейроинтерфейс Neiry анализирует уровень концентрации человека и передает эту информацию компьютеру, который регулирует скорость самоката в соответствии с уровнем концентрации.

Источник: Whoosh

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемЛежнин Роман
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