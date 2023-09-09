Самокатом теперь можно управлять силой мысли

В России создали электросамокат, скорость которого зависит от концентрации внимания

Команда сервиса проката электросамокатов Whoosh совместно с российской биотехлабораторией Neiry провели эксперимент, в результате которого был создан самокат, управляемый «силой мысли».

Электросамокат Whoosh

Используя нейроинтерфейс Neiry, который снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга, разработчики смогли связать показатель концентрации внимания с увеличением скорости самоката. Данные, полученные от нейроинтерфейса, передаются на компьютер, который, в свою очередь, управляет самокатом Whoosh Segway Ninebot.

Основная идея заключается в том, что человек, используя свою концентрацию и сосредоточенность, может управлять самокатом без необходимости использования рук. Нейроинтерфейс Neiry анализирует уровень концентрации человека и передает эту информацию компьютеру, который регулирует скорость самоката в соответствии с уровнем концентрации.

Источник: Whoosh

Фото: скриншот видео Youtube