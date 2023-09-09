Вариатор из Lego в действии – видео

Этот набор Lego позволяет разобраться, как работает вариатор

Бесступенчатая трансмиссия или вариатор – это тип автоматической коробки передач с широчайшим диапазоном передаточных чисел. Используя систему ремней и шкивов вместо традиционных передач, вариатор обеспечивает ряд преимуществ, включая более плавное ускорение и повышенную топливную экономичность.

За работой вариатора интересно наблюдать – посмотрите видео ниже, которое появилось на YouTube-канале Banana Gear Studio.

На видео показано, как работает вариатор. Он не такой сложный, как вариаторы в автомобилях, но дает представление о принципах его работы. Видно, как проскальзывают тяги при увеличении крутящего момента. Это увеличивает передаточное число, что приводит к повышению крутящего момента, передаваемого на колеса.

Другими словами, чем большее сопротивление, тем большее передаточное число требуется для его преодоления.

Вариаторы используются не только в автомобилях, но и в таких транспортных средствах, как тракторы, вездеходы, мотороллеры, снегоходы и даже в землеройном оборудовании.

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Фото, видео: Youtube