Lamborghini в измельчителе – видео

Уничтожение Lamborghini – один попал в шредер, другой расстреляли из танка

Блогер MrBeast, также известный как Джеймс Стивен Дональдсон, снова вышел в эфир и на этот раз решил пропустить Lamborghini Gallardo через измельчитель, а другой Lamborghini расстрелять из танка.

Всего за 6 дней после публикации видео просмотрели 83 миллиона раз.

Судя по пустому моторному отсеку, автомобили были списан.

В видео показано еще немало странных экспериментов из разряда «а что если».

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Фото, видео: Youtube