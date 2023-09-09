Lamborghini в измельчителе – видео
Уничтожение Lamborghini – один попал в шредер, другой расстреляли из танка
Блогер MrBeast, также известный как Джеймс Стивен Дональдсон, снова вышел в эфир и на этот раз решил пропустить Lamborghini Gallardo через измельчитель, а другой Lamborghini расстрелять из танка.
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Всего за 6 дней после публикации видео просмотрели 83 миллиона раз.
Судя по пустому моторному отсеку, автомобили были списан.
В видео показано еще немало странных экспериментов из разряда «а что если».
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Фото, видео: Youtube
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Кирилл Панов
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