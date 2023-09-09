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Lamborghini в измельчителе – видео

Уничтожение Lamborghini – один попал в шредер, другой расстреляли из танка

Блогер MrBeast, также известный как Джеймс Стивен Дональдсон, снова вышел в эфир и на этот раз решил пропустить Lamborghini Gallardo через измельчитель, а другой Lamborghini расстрелять из танка.

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Всего за 6 дней после публикации видео просмотрели 83 миллиона раз.

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Судя по пустому моторному отсеку, автомобили были списан.

В видео показано еще немало странных экспериментов из разряда «а что если».

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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