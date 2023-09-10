Jeep Gladiator прощается с Европой
Jeep Gladiator FarOut Final Edition станет последней моделью для рынка Европы
Внедорожный пикап Jeep Gladiator готовится покинуть европейский рынок.
Jeep Gladiator FarOut Final Edition
Однако перед своим уходом Jeep решил порадовать своих поклонников последней специальной версией - FarOut Final Edition. Этот внедорожник основан на комплектации Overland.
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Внешне модель выделяется чёрной глянцевой отделкой 18-дюймовых алюминиевых колёс с гранитным кристаллом, трубчатыми боковыми подножками от Mopar, а также парой чёрных наклеек на крыльях и металлической табличкой.
Jeep Gladiator FarOut Final Edition
Автомобиль оснащен 3-литровым дизельным двигателем V6, который развивает мощность 260 л. с. и обеспечивает крутящий момент 600 Н·м.
Цена на пикап начинается от 77 500 евро в Германии.
Источник: Carscoops
Фото: Jeep
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