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«Адский кот»: представлен 710-сильный Dodge Durango 2024

Dodge представил заряженные версии Durango, включая топовый Hellcat

Dodge Durango SRT Hellcat 2024 оснащен мотором Hellcat V8 объемом 6,2 литра с наддувом, который уже зарекомендовал себя в Charger, Challenger и Ram TRX. Мощность двигателя 710 л. с.

Dodge Durango Hellcat
Dodge Durango Hellcat

Durango 2024 предлагает не только SRT Hellcat, но и другие варианты двигателей. Модель SRT 392 развивает 475 л. с. Durango R/T оснащен мотором Hemi V8 объемом 5,7 литра мощностью 360 л. с. В то же время, базовая модель оснащена 3,6-литровым Pentastar V6, который развивает 295 л. с.

Dodge Durango Hellcat
Dodge Durango Hellcat
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Все комплектации включают в себя мониторинг слепых зон и опцию Trailer Tow Group, отвечающую за обнаружения прицепа.

Покупатели также могут выбрать пакет Tow N Go, который позволяет буксировать прицеп массой до 4 тонн.

Dodge Durango 2024 года можно приобрести от 93 605 до 104 810 долларов.

Источник: Motor1

Фото: Dodge

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За РулемЛежнин Роман
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