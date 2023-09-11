Водитель нарушал ПДД еще месяц после смерти
Житель Ялты погиб в ДТП в середине июля в возрасте 41 года, но даже после смерти на него заводились административные дела и выписывались штрафы. Но мистика тут ни при чем.
Виновниками сверхъестественного стали два работника ГИБДД – 34-летний капитан и 37-летний майор. Они решили улучшить свою статистику, выписывая штрафы на погибшего водителя.
Покойник, если верить составленным протоколам, дважды после смерти садился за руль пьяным и отказывался от медосвидетельствования. Он нарушал даже будучи пешеходом – перебегал дорогу в неположенном месте.
И это далеко не все нарушения, которые записывались на счет покойного.
Но махинации инспекторов, как и следовало ожидать, всплыли. Руководство местного ГИБДД начало проверку, а «братья Винчестеры» в срочном порядке взяли больничные, из-за чего следственный отдел никак не может их допросить.
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Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Источник: Telegram-канал SHOT
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