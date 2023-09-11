Россия обзаведется полигоном для тестирования беспилотников
Для скорейшего продвижения беспилотных машин на дороги России в Елабужском районе Татарстана при поддержке Минтранспорта РФ приступили к созданию полигона для тестирования систем автопилота. Объект возводится на территории ОЭЗ «Алабуга».
Результаты тестирования беспилотных машин на полигоне заложат основу стандартам, необходимым для внедрения таких машин в РФ. Напомним, Татарстан является пилотной зоной, в которой разрешается использовать беспилотный транспорт с оператором, находящимся на удалении. Сейчас по Иннополису курсируют 11 авто, управляемых всего одним оператором.
«На сегодняшний день во всем мире протоколы совмещаются, и, соответственно, летающие и наземные беспилотные средства находятся в одной среде. Мы будем рассматривать данный вопрос», – заметил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
Первые несложные тесты беспилотников на территории ОЭЗ «Алабуга» пройдут уже в этом году, основная программа стартует с 2024 года, а в конце будущего года будут представлены прототипы серийных машин.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: РБК
Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен