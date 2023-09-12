В России разрабатывают гоночный симулятор

Свой гоночный симулятор позволит развиваться киберспорту и обучать водителей

Об этом рассказал основатель и руководитель компании программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг. Он оценил перспективы отечественного спортивного симулятора в качестве альтернативы зарубежным аналогам и обсудил возможности развития киберспортивного направления с участниками спортивной секции Восточного экономического форума 2023.

Перспективы киберспорта в России очень хорошие, считает Борис Ротенберг. Он также напомнил, что виртуальные гонки с 2021 года являются олимпийским видом спорта. Поэтому программа SMP Racing начала работу по киберспортивному направлению.

На фото: Артем Поздеев, Василий Конов, Алексей Свирин, Борис Ротенберг, Галина Изотова, Сергей Шишкарев, Светлана Ромашина и Константин Колпаков

В результате было проведено уже несколько масштабных чемпионатов, у которых образовался широкий круг поклонников. Кроме того, у SMP Esports появилась собственная ИТ-инфраструктура — команда разработчиков, онлайн-платформа для проведения чемпионатов и студия для трансляций.

По словам Бориса Ротенберга, «уже оцифрованы все российские трассы, как кольцевые, так и картинговые, мы постоянно пополняем физические модели автомобилей».

Теперь в планах выделить киберспортивное направление в отдельную компанию – ООО «СМП Цифровой спорт», которая займется и разработкой отечественного гоночного симулятора.

«Основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», – пояснил генеральный директор компании ООО «СМП Цифровой автоспорт» Георгий Гнутов.

Команда для проекта уже собрана и состоит из российских технических специалистов. Потенциал проекта таков, что, по словам Бориса Ротенберга, «за счет сильнейшей математической школы и собственной разработки гоночных прототипов, мы можем наверстать, а где-то и обогнать другие платформы».

«Мы сумели найти хороший баланс между стоимостью симулятора и его качествами. Компоненты управления производятся в Китае, но что касается шасси — это полностью отечественная разработка и производство. Также у нас есть собственная разработка эконом-версии шасси, чтобы сделать автосимулятор максимально доступным», – рассказал Борис Ротенберг.

В программной части симулятора основной акцент сделан на физику работы шасси автомобилей и работы покрышек, его можно будет использовать для проведения тестовых заездов и обучения вождению.

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Фото: Росконгресс/Виктория Ламзина, Need for Speed