В России разрабатывают гоночный симулятор
Об этом рассказал основатель и руководитель компании программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг. Он оценил перспективы отечественного спортивного симулятора в качестве альтернативы зарубежным аналогам и обсудил возможности развития киберспортивного направления с участниками спортивной секции Восточного экономического форума 2023.
Перспективы киберспорта в России очень хорошие, считает Борис Ротенберг. Он также напомнил, что виртуальные гонки с 2021 года являются олимпийским видом спорта. Поэтому программа SMP Racing начала работу по киберспортивному направлению.
В результате было проведено уже несколько масштабных чемпионатов, у которых образовался широкий круг поклонников. Кроме того, у SMP Esports появилась собственная ИТ-инфраструктура — команда разработчиков, онлайн-платформа для проведения чемпионатов и студия для трансляций.
По словам Бориса Ротенберга, «уже оцифрованы все российские трассы, как кольцевые, так и картинговые, мы постоянно пополняем физические модели автомобилей».
Теперь в планах выделить киберспортивное направление в отдельную компанию – ООО «СМП Цифровой спорт», которая займется и разработкой отечественного гоночного симулятора.
«Основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», – пояснил генеральный директор компании ООО «СМП Цифровой автоспорт» Георгий Гнутов.
Команда для проекта уже собрана и состоит из российских технических специалистов. Потенциал проекта таков, что, по словам Бориса Ротенберга, «за счет сильнейшей математической школы и собственной разработки гоночных прототипов, мы можем наверстать, а где-то и обогнать другие платформы».
«Мы сумели найти хороший баланс между стоимостью симулятора и его качествами. Компоненты управления производятся в Китае, но что касается шасси — это полностью отечественная разработка и производство. Также у нас есть собственная разработка эконом-версии шасси, чтобы сделать автосимулятор максимально доступным», – рассказал Борис Ротенберг.
В программной части симулятора основной акцент сделан на физику работы шасси автомобилей и работы покрышек, его можно будет использовать для проведения тестовых заездов и обучения вождению.
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Фото: Росконгресс/Виктория Ламзина, Need for Speed
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