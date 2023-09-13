Geely Xingyue L – названа дата начала продаж

Новый флагманский кроссовер Geely будет дешевле прежнего Xingyue L

Несмотря на обновление, внешний вид автомобиля не изменился. Решетка радиатора по-прежнему выполнена в виде водопада, по бокам которой расположены те же узкие фары. Разве что хрома стало больше.

Салон теперь может быть обит замшей с брызгами чернил, а в стандартную комплектацию входят панель беспроводной зарядки (50 Вт) и блок питания напряжением 18 В. В остальном – ничего нового: цифровая панель приборов, тачскрин мультимедиа и экран для переднего пассажира на своих местах.

Автомобиль оснащен двигателем 2.0T мощностью 238 л.с. и с максимальным крутящим моментом 350 Нм.

Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а системы полного привода уже нет, что должно повлиять на стоимость кроссовера и сделать Geely Xingyue L дешевле.

Обновленный кроссовер Geely Xingyue L поступит в продажу в Китае 17 сентября 2023 года.

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Фото: Autohome.com.cn