Стоимость машин снизят законодательно

Законопроект о снижении стоимости российских автомобилей внесли в Госдуму

Автором инициативы выступает партия «Новые люди» и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

Предлагается внести ряд поправок в уже существующий закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и тогда стоимость автомобилей российских производителей снизится автоматически.

Поправки должны ограничить закупку и аренду автомобилей, выпускаемых компаниями, в которых доля иностранного капитала превышает 50%.

Также предлагается возможность поднимать показатели локализации выпускаемых машин каждый год, что должно открыть путь ряду производителей к участию в государственных и муниципальных закупках.

То есть, если повысить интерес государства к локализованным автомобилям, то на них увеличится спрос со стороны госструктур, а это очень активные покупатели. В результате объемы производства вырастут, а стоимость российских автомобилей снизится.

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Фото: Павел Ворожцов/ТАСС