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Как две Камри – названа цена Aurus Merlon

Названа цена российского мотоцикла Aurus Merlon, объемы выпуска и конкуренты

Aurus планирует выпустить 8 мотоциклов Merlon ко дню инаугурации президента России в 2024 году. Они пополнят Гараж особого назначения (ГОН) и будут частью почетного эскорта. До конца 2024 года будет изготовлено еще 40 мотоциклов – с боковым прицепом (люлькой) и без.

«Штучно Merlon мы уже производим, в мае первые восемь экземпляров уже должны поехать в сопровождении на инаугурации президента РФ. И за 2024 год на службу будет передано примерно 40 мотоциклов: одна половина с прицепом, другая половина — без него», — рассказал представитель Aurus.
Aurus Merlon
Aurus Merlon

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Также в компании назвали конкурентов нового российского электромотоцикла:

«В числе основных конкурентов мы видим мотоциклы компании Curtiss и в меньшей степени мотоциклы подобные Harley Davidson LiveWire».

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Ориентировочная же стоимость Aurus Merlon при мелкосерийной сборке составит 10-12 млн рублей, сообщили в компании.

Но по мере увеличения производства стоимость байка должна снижаться.

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Фото: пресс-служба ФГУП НАМИ

Источник: Газета.ru

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За РулемКирилл Панов
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