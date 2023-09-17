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Девушка лишилась машины в результате «игр» тинейджеров

В Москве подростки обворовали и подожгли припаркованный во дворе автомобиль

В сентябре сообщения о поджогах автомобилей в столичном регионе поступают все чаще. Следователи Покровского-Стрешнево завершили расследование уголовных дел о краже из автомобиля и его последующем поджоге. Причиненный 35-летней жительнице Подмосковья ущерб составил около 350 тысяч рублей.

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Выяснилось, что трое молодых людей 2001, 2004 и 2005 годов рождения подъехали ночью к припаркованной во дворе иномарке, разбили стекла, вытащили магнитолу и аккумулятор. Этого им показалось мало: запрыгнув на крышу, они стали бить ногами по кузову и лобовому стеклу. Затем открыли багажник и забрали оттуда пакет с латунными фитингами.

Угадайте концовку видео: двое парней заходят во двор, заставленный машинами...

После этого один из вандалов поджег машину с помощью зажигалки, и все трое скрылись. В ходе розыска полиция установила и задержала подозреваемых по их местам жительства. Сообщается, что имущество также найдено и будет возвращено владелице.

А вот компенсацию за уничтоженный автомобиль определит суд. Материалы уголовных дел по ч. 2 ст. 158 и ч. 2 ст. 167 УК РФ направлены в Тушинский районный суд Москвы. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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