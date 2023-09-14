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Начались продажи нового кроссовера Dongfeng

«Моторинвест» объявил цену семиместного кроссовера Dongfeng 580

Автомобиль представлен пока в одной комплектации – максимальной.

Длина семиместного кроссовера Dongfeng 580 составляет 4680 мм, как у Nissan X-Trail, ширина – 1845 мм, а высота – 1715 мм. Колесная база впечатляет – 2780 мм (больше, чем у X-Trail) и обещает вместительный салон. Дорожный просвет кроссовера достигает 200 мм.

Гамма цветов окраски кузова Dongfeng 580 состоит из пяти оттенков: белый, серый, синий, черный и красный.

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Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 145 л.с. и 220 Нм. Он работает в паре с вариатором.

Салон имеет широкие возможности для трансформации, как у минивэнов. Кресла складываются в шести различных комбинациях, а объем багажника может составлять от 375 до 2 215 литров.

Среди оборудования – система камер кругового обзора, бесключевой доступ в салон с функцией запуска двигателя с кнопки, датчики давления в шинах, парктроники, люк с электроприводом, климат- и круиз-контроль.

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Мультимедийная система имеет 9-дюймовый дисплей, а аудиосистема – 6 динамиков и Bluetooth-модуль. Также есть противоугонная система и встроенный видеорегистратор.

Среди систем безопасности – антипробуксовочная система и система стабилизации, передние и боковые подушки безопасности, крепления ISOFIX и детский замок.

Стоимость автомобиля в комплектации Luxury составляет 2 750 000 рублей.

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За РулемКирилл Панов
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