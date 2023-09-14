Дешевых «премиум-китайцев» по параллельному импорту не будет – правила меняются!

Минпромторг подтвердил ограничения по параллельному импорту с 1 октября

С 1 октября 2023 года бренды, официально присутствующие в РФ, получат возможность запретить серый (читай – параллельный) импорт своих машин, пишет источник со ссылкой на представителя Минпромторга. Сейчас небольшие компании ввозят автомобили и продают их дешевле, чем дилеры.

Но с указанной даты такие фирмы потеряют возможность оформлять Заключения о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС) на многие ввозимые машины. Это упрощенный документ по сравнению с традиционным ОТТС, требующим сертификационных испытаний.

Теперь, если вам нужно ввезти партию автомобилей той марки, что официально есть РФ, вам нужно будет оформлять ОТТС, которое можно получить только с согласия правообладателя – это реально только для дистрибьютора бренда. «Упрощенное» ЗОЕТС тоже останется, но только для марок, у которых нет представительства в России.

По «параллельной» схеме, помимо ушедших европейских, японских и корейских марок, в РФ везут дорогие китайские авто. В 2023 году эти машины уже представлены в РФ официально, и значит именно они станут запретными (или, как минимум, более сложными в оформлении) для поставок серыми дилерами. Это, например Geely Monjaro, стоивший от 4,35 млн рублей у «неофициалов» и от 4,515 млн рублей у дилера, а также премиум-кроссоверы Voyah Free и Hongqi E-HS9.

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Источник: Autonews

Фото: Depositphotos