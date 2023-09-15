Цены на российские машины установили исторический рекорд
В августе цены на автомобили отечественного производства установили печальный рекорд. Средний прайс на машину российской сборки впервые в истории превысил 1 млн рублей, сообщает источник со ссылкой на данные Росстата.
В среднем цены на новые российские машины в августе выросли на 1,1%, до 1 005 000 рублей. А с начала 2023 года показатель средней цены поднялся на 4,4%.
Более того, средние цены на иностранные автомобили в России тоже обновили рекорды! Причем цены на иномарки растут заметно быстрее, чем на отечественные машины.
Так, цена на новые машины зарубежных брендов за август поднялась на 2,1%, а за весь 2023 год – на 18%, до максимальных за все время 2,3 млн рублей. Подержанные иномарки подорожали еще больше: в среднем, на 3,3% за август и на 26,4% (!) с начала года – до 1,23 млн рублей, и это тоже рекорд.
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Источник: РИА Новости
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