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Автомобили BAIC стали выгоднее

Банк «Открытие» запустил партнерскую программу кредитования на автомобили BAIC

Китайские автомобили BAIC, которые выпускаются на калининградском заводе «Автотор», теперь можно купить через Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) по федеральной программе автокредитования BAIC Finance – по ставке от 7%.

Первоначальный взнос в рамках залогового кредитования составляет 20%. Сумма кредита может достигать 8 млн рублей, а срок займа – до 7 лет.

Внедорожник BAIC BJ40
Внедорожник BAIC BJ40

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«За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, в банке рассказали, что диапазон базовых процентных ставок составляет от 13% до 16,3%, но заемщик может получить дисконт до 6% – при оформлении страхования жизни и подключении услуги «Ставка автомобилиста». В итоге ставка может снизиться до 7% годовых в рублях.

Также в кредит могут быть включены стоимость страховки и сервиса.

На заключение кредитного договора потребуется не больше часа. То есть сделка может быть совершена в день обращения.

BAIC в России

В продажу в нашей стране автомобили BAIC поступили в июле 2023 года. Покупатель может выбирать из четырех моделей – седана BAIC U5 Plus, кроссоверов BAIC X35 и Х55, а также внедорожника BAIC BJ40.

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«Сегодня все больше потребителей открывают для себя новые китайские автомобильные бренды. Так, почти две трети россиян (64%) считают марки из КНР достойной заменой ушедших из России иномарок. А в структуре кредитных выдач банка на новые автомобили за январь-август 2023 года доля китайских брендов уже составляет 33% по количеству сделок и 40% по объему выдач в денежном эквиваленте. В рамках развития этого направления мы рады предложить нашим клиентам новые кредитные программы для клиентов марки BAIC, одного из крупнейших автопроизводителей в Китае», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

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Фото: BAIC

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За РулемКирилл Панов
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