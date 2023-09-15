У Changan приятный сюрприз для фанатов кроссоверов

Сегодня начались продажи обновленного Changan CS55PLUS

Changan Automobile заявила о начале продаж обновленного кроссовера Changan CS55PLUS. Пока он доступен только автомобилистам Китая, но скоро его начнут поставлять и в Россию.

Напомним, что кроссовер продается в нашей стране по цене от 2 579 900 рублей. Поскольку обновление коснулось, в основном, внешности автомобиля, существенного удорожания ожидать не стоит.

CS55PLUS получил новую безрамочную решетку радиатора, которая сливается с бампером. Эта мелочь полностью изменила облик автомобиля – остальные детали внешности, такие как фары и воздухозаботники, сразу стали смотреться иначе.

Также автомобиль получил колесные диски нового дизайна и черные обтекатели зеркал заднего вида.

В салоне появилось рулевое колесо в спортивном стиле и воздуховоды нового дизайна, а также красная прострочка обивки.

Оснащается кроссовер двигателем 1.5 T мощностью 188 л.с. и 300 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

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Фото: Autohome.com.cn