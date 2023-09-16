Стоит ли менять батарею в гибриде или дешевле сдать машину на лом

Вот сколько стоит заменить батарею в гибридном авто – на примере Toyota Camry

Замена аккумуляторов у электромобиля может стоить более 10 000 долларов (1 млн рублей). А сколько придется отдать за батарею гибридного автомобиля?

Пример гибридной Toyota Camry 2008 года выпуска показывает, что овчина выделки не стоит.

Можно купить дешевый восстановленный аккумулятор, но мастер не рекомендует этого делать – в восстановленных батареях заменяются лишь отдельные элементы, неисправные. Поэтому прочие ячейки могут начать отказывать в любой момент. Единственный верный способ – приобрести новую батарею.

Стоимость самого нового аккумулятора в США составляет 4600 долларов (примерно 450 тысяч рублей). Работы по замене – еще 1660 долларов (160 тысяч рублей). Итого 6260 долларов или порядка 600 тысяч рублей.

Toyota Camry Hybrid 2008 года выпуска в хорошем состоянии в США стоит от 4090 до 6289 долларов (в России такие машины продают в среднем за 850 тысяч рублей, а батареи обходятся дороже, чем в США).

То есть, замена батареи обходится в ту же сумму, сколько стоит сам автомобиль. И делать это стоит только в том случае, если владелец собирается ездить на машине еще десяток лет.

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Фото: Toyota

Видео: Youtube