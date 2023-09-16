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Стоит ли менять батарею в гибриде или дешевле сдать машину на ломСтоит ли менять батарею в гибриде или дешевле сдать машину на лом
Вот сколько стоит заменить батарею в гибридном...
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Стоит ли менять батарею в гибриде или дешевле сдать машину на лом

Вот сколько стоит заменить батарею в гибридном авто – на примере Toyota Camry

Замена аккумуляторов у электромобиля может стоить более 10 000 долларов (1 млн рублей). А сколько придется отдать за батарею гибридного автомобиля?

Пример гибридной Toyota Camry 2008 года выпуска показывает, что овчина выделки не стоит.

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Можно купить дешевый восстановленный аккумулятор, но мастер не рекомендует этого делать – в восстановленных батареях заменяются лишь отдельные элементы, неисправные. Поэтому прочие ячейки могут начать отказывать в любой момент. Единственный верный способ – приобрести новую батарею.

Стоимость самого нового аккумулятора в США составляет 4600 долларов (примерно 450 тысяч рублей). Работы по замене – еще 1660 долларов (160 тысяч рублей). Итого 6260 долларов или порядка 600 тысяч рублей.

Такого летающего автомобиля мы еще не видели

Toyota Camry Hybrid 2008 года выпуска в хорошем состоянии в США стоит от 4090 до 6289 долларов (в России такие машины продают в среднем за 850 тысяч рублей, а батареи обходятся дороже, чем в США).

То есть, замена батареи обходится в ту же сумму, сколько стоит сам автомобиль. И делать это стоит только в том случае, если владелец собирается ездить на машине еще десяток лет.

Фото: Toyota

Видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-14