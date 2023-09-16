5 самых уникальных УАЗов: цены доходят до 7 миллионов

Подборка самых оригинальных и дорогих моделей УАЗ, продающихся в России

Один из самых экстремальных вариантов УАЗа — это модель «Профи», которая предназначена для бездорожья и стоит около 3 000 000 рублей. Этот автомобиль оснащен редукторами от Toyota, независимой подвеской и подключаемым полным приводом 6x6. Кроме того, «Профи» имеет 20-дюймовые колеса на тракторной резине и две лебедки.

УАЗ Профи УАЗ Профи

Внедорожник «Хантер» 2014 года за 3 260 000 рублей внешне напоминает Mercedes-Benz G-Class и имеет усиленные бамперы и подножки. Также «Хантер» оснащен съемным фаркопом, лебедкой и экспедиционным багажником с дополнительным освещением.

УАЗ Хантер

Проект для комфорта и удобства — это УАЗ 2206 «Буханка» за 3 585 000 рублей. Эта модель оснащена кондиционером, подогревом сидений, новыми окнами, сигнализацией с автозапуском и дополнительной шумоизоляцией.

УАЗ 2206 «Буханка»

Камуфляжный УАЗ «Патриот» за 4 400 000 рублей имеет более агрессивный внешний вид благодаря 35-дюймовым колесам, лифтованной подвеске, лебедке и дополнительному диодному свету на верхнем багажнике.

УАЗ Патриот

За 6 900 000 рублей продается внешне не броский, зато бронированный УАЗ «Патриот» 2023 года. Помимо бронированного кузова установлены бойницы, толстые стекла и аварийный люк в крыше.

Бронированный УАЗ Патриот

Источник: 110km.ru

Фото: Avito



