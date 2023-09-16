5 самых уникальных УАЗов: цены доходят до 7 миллионов
Один из самых экстремальных вариантов УАЗа — это модель «Профи», которая предназначена для бездорожья и стоит около 3 000 000 рублей. Этот автомобиль оснащен редукторами от Toyota, независимой подвеской и подключаемым полным приводом 6x6. Кроме того, «Профи» имеет 20-дюймовые колеса на тракторной резине и две лебедки.
Внедорожник «Хантер» 2014 года за 3 260 000 рублей внешне напоминает Mercedes-Benz G-Class и имеет усиленные бамперы и подножки. Также «Хантер» оснащен съемным фаркопом, лебедкой и экспедиционным багажником с дополнительным освещением.
Проект для комфорта и удобства — это УАЗ 2206 «Буханка» за 3 585 000 рублей. Эта модель оснащена кондиционером, подогревом сидений, новыми окнами, сигнализацией с автозапуском и дополнительной шумоизоляцией.
Камуфляжный УАЗ «Патриот» за 4 400 000 рублей имеет более агрессивный внешний вид благодаря 35-дюймовым колесам, лифтованной подвеске, лебедке и дополнительному диодному свету на верхнем багажнике.
За 6 900 000 рублей продается внешне не броский, зато бронированный УАЗ «Патриот» 2023 года. Помимо бронированного кузова установлены бойницы, толстые стекла и аварийный люк в крыше.
Источник: 110km.ru
Фото: Avito
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