Tesla Cybertruck спровоцировал первое ДТП

Отлетевший колпак колеса Tesla Cybertruck стал причиной ДТП

Видео ДТП было снято другим владельцем Tesla с помощью функции видеорегистратора, которая постоянно записывает происходящее вокруг автомобиля.

Скриншот видео YouTube

Хотя ДТП незначительное, оно привлекло внимание к важности аэродинамических колпаков колес и их влиянии на энергоэффективность.

Многие автолюбители не знают, что аэродинамические колпаки колес играют важную роль в снижении расхода топлива и повышении энергоэффективности автомобиля. Они помогают сократить сопротивление воздуха, что особенно важно для электромобилей, таких как Tesla Cybertruck.

В отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобили не нагревают тормоза так сильно, благодаря использованию рекуперативного торможения вместо обычного трения. Это позволяет закрывать колеса аэродинамическими колпаками, не беспокоясь о потере притока воздуха и эффективности.

Источник, фото: YouTube