Tesla Cybertruck спровоцировал первое ДТП
Видео ДТП было снято другим владельцем Tesla с помощью функции видеорегистратора, которая постоянно записывает происходящее вокруг автомобиля.
Хотя ДТП незначительное, оно привлекло внимание к важности аэродинамических колпаков колес и их влиянии на энергоэффективность.
Многие автолюбители не знают, что аэродинамические колпаки колес играют важную роль в снижении расхода топлива и повышении энергоэффективности автомобиля. Они помогают сократить сопротивление воздуха, что особенно важно для электромобилей, таких как Tesla Cybertruck.
В отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобили не нагревают тормоза так сильно, благодаря использованию рекуперативного торможения вместо обычного трения. Это позволяет закрывать колеса аэродинамическими колпаками, не беспокоясь о потере притока воздуха и эффективности.
Источник, фото: YouTube
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