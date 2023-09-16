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Скриншот видео YouTubeTesla Cybertruck спровоцировал первое ДТП
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Tesla Cybertruck спровоцировал первое ДТП

Отлетевший колпак колеса Tesla Cybertruck стал причиной ДТП

Видео ДТП было снято другим владельцем Tesla с помощью функции видеорегистратора, которая постоянно записывает происходящее вокруг автомобиля.

Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Хотя ДТП незначительное, оно привлекло внимание к важности аэродинамических колпаков колес и их влиянии на энергоэффективность.

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На что способна адаптивная подвеска в Tesla Cybertruck

Многие автолюбители не знают, что аэродинамические колпаки колес играют важную роль в снижении расхода топлива и повышении энергоэффективности автомобиля. Они помогают сократить сопротивление воздуха, что особенно важно для электромобилей, таких как Tesla Cybertruck.

В отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобили не нагревают тормоза так сильно, благодаря использованию рекуперативного торможения вместо обычного трения. Это позволяет закрывать колеса аэродинамическими колпаками, не беспокоясь о потере притока воздуха и эффективности.

Источник, фото: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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