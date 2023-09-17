Самого хитрого байкера поймали в Малайзии

Байкера оштрафовали за «самый маленький в мире» номерной знак

Закон Малайзии позволяет владельцам транспортных средств изготавливать номерные знаки самостоятельно и делать их любого размера. Но то, что увидели полицейские, ни в какие рамки не лезло. Точнее лезло, и даже со свистом.

Самый маленький в мире номерной знак

В сентябре полиция Малайзии традиционно проводит специальную операцию по проверке мотоциклистов, которых в этой теплой стране очень много.

Номерной знак оказался размером с ноготь

Всего за пару дней полицейские наткнулись на самого хитрого мотоциклиста, который совершил самое забавное правонарушение из всех совершаемых.

Полиция опубликовала фотографии номерного знака этого мотоцикла – самого маленького на Земле. Этот миниатюрный номерной знак размером меньше ногтя был повешен на Yamaha.

Какой штраф заработал хитрец, неизвестно.

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Фото: Полиция Малайзии