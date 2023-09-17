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Самого хитрого байкера поймали в Малайзии

Байкера оштрафовали за «самый маленький в мире» номерной знак

Закон Малайзии позволяет владельцам транспортных средств изготавливать номерные знаки самостоятельно и делать их любого размера. Но то, что увидели полицейские, ни в какие рамки не лезло. Точнее лезло, и даже со свистом.

Самый маленький в мире номерной знак
Самый маленький в мире номерной знак

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В сентябре полиция Малайзии традиционно проводит специальную операцию по проверке мотоциклистов, которых в этой теплой стране очень много.

Номерной знак оказался размером с ноготь
Номерной знак оказался размером с ноготь

Всего за пару дней полицейские наткнулись на самого хитрого мотоциклиста, который совершил самое забавное правонарушение из всех совершаемых.

Такого летающего автомобиля мы еще не видели

Полиция опубликовала фотографии номерного знака этого мотоцикла – самого маленького на Земле. Этот миниатюрный номерной знак размером меньше ногтя был повешен на Yamaha.

Какой штраф заработал хитрец, неизвестно.

Фото: Полиция Малайзии

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За РулемКирилл Панов
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