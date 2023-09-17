В России возобновили производство инжекторного V8

ЗМЗ возобновил производство битопливного V8 с электронным впрыском

Этот двигатель может работать как на природном топливе (бензин), так и на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутан).

ЗМЗ-5245.10

Новая версия двигателя V8 оснащается электронным блоком управления, который производится в России.

Данный двигатель имеет рабочий объем 4,67 литра и развивает мощность 138 л. с. с крутящим моментом 314 Н·м. Он соответствует экологическому стандарту Евро-4 и Евро-5.

Помимо этого мотора, завод начал выпуск карбюраторной версии этого V8 в чисто бензиновом варианте в начале 2023 года. У этого двигателя рабочий объем 3,67 л., мощность 125 л. с. и момент вращения 297 Н·м.

Основным покупателем этих двигателей является «Группа ГАЗ».

Источник: «Автоброкер Клуб»

Фото: Drive2.ru