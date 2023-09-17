Китайцы выпустили свой Nissan Pathfinder: он радикально отличается от мирового

Китайский Nissan Pathfinder будет выпускать совместная фирма Dongfeng Nissan

Фотографии серийного автомобиля подтверждают его полное отличие от американской версии Nissan Pathfinder.

Nissan Pathfinder

Внешний дизайн нового внедорожника полностью повторяет его концептуальный прототип. Однако, небольшие изменения в фарах и задних фонарях придают ему более традиционный вид. Хотя фотографий салона пока нет, известно, что автомобиль будет иметь трехрядную 7-местную компоновку.

Nissan Pathfinder

С габаритами длиной 5130 мм, шириной 1981 мм и высотой 1767 мм, китайская версия Nissan Pathfinder превосходит своего американского собрата R53 на 109 мм в длину и Toyota Grand Highlander на 14 мм. Автомобиль будет использовать платформу D Nissan.

Согласно информации, предоставленной Carscoops, новый Nissan Pathfinder может также быть рассмотрен как обновленная версия Infiniti QX60, предназначенная для китайского рынка.

Под капотом полноприводного Nissan Pathfinder будет установлен неэлектрифицированный 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обладающий мощностью 248 л. с. Согласно местным СМИ, новый Dongfeng Nissan Pathfinder поступит в продажу в Китае в четвертом квартале 2023 года.

Источник: Carscoops

Фото: CarNewsChina.com