Китайцы выпустили свой Nissan Pathfinder: он радикально отличается от мирового
Фотографии серийного автомобиля подтверждают его полное отличие от американской версии Nissan Pathfinder.
Внешний дизайн нового внедорожника полностью повторяет его концептуальный прототип. Однако, небольшие изменения в фарах и задних фонарях придают ему более традиционный вид. Хотя фотографий салона пока нет, известно, что автомобиль будет иметь трехрядную 7-местную компоновку.
С габаритами длиной 5130 мм, шириной 1981 мм и высотой 1767 мм, китайская версия Nissan Pathfinder превосходит своего американского собрата R53 на 109 мм в длину и Toyota Grand Highlander на 14 мм. Автомобиль будет использовать платформу D Nissan.
Согласно информации, предоставленной Carscoops, новый Nissan Pathfinder может также быть рассмотрен как обновленная версия Infiniti QX60, предназначенная для китайского рынка.
Под капотом полноприводного Nissan Pathfinder будет установлен неэлектрифицированный 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обладающий мощностью 248 л. с. Согласно местным СМИ, новый Dongfeng Nissan Pathfinder поступит в продажу в Китае в четвертом квартале 2023 года.
Источник: Carscoops
Фото: CarNewsChina.com
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