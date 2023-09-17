Новый Cadillac CT5 ослепил Детройт своим дизайном

На автосалоне в Детройте Cadillac показал две версии обновленного седана CT5

Бренд Cadillac показал только стандартную модель и версию Sport, но обещает представить информацию о более доработанных CT5-V и CT5-V Blackwing позже.

Дизайн Cadillac CT5 был изменен. Передняя часть автомобиля теперь имеет большую решетку радиатора и глянцевую черную сетку посередине. Версия Sport имеет затемненную решетку радиатора без хромированных акцентов и черную окантовку на дверях.

Cadillac CT5

Особенностью салона является изогнутый светодиодный дисплей диагональю 33 дюйма, который входит в базовую комплектацию. Этот дисплей сочетает в себе функции панели приборов и информационно-развлекательной системы, а его разрешение составляет 9K. Компьютерная система автомобиля поддерживает сервисы Google, а также Apple CarPlay и Android Auto.

Селектор режима водителя позволяет выбрать режимы «Тур», «Спорт» и «Снег/лед», а также настраиваемые параметры MyMode, которые изменяют реакцию рулевого управления, звук двигателя и реакцию тормозов.

Седан предоставляет на выбор два варианта двигателя десятиступенчатой автоматической трансмиссией. Стандартный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 237 л. с. и 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 335 л. с.

Cadillac CT5 2025 будет производиться на заводе Lansing Grand River Assembly.

Источник: Газета.ru

Фото: Cadillac