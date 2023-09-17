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Большой, красивый, американский: представлен новый GMC Acadia

Новый GMC Acadia крупнее и технологичнее предыдущей модели

По сравнению с предыдущей моделью, новый Acadia стал длиннее на 270 мм и выше на 91 мм. Теперь его габариты составляют 4917 x 1915 x 1676 мм.

GMC Acadia
GMC Acadia

Мощность нового GMC Acadia также значительно повысилась. Он оснащен 2, 5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает мощность 328 л. с.

GMC Acadia
GMC Acadia

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Автомобиль может быть оснащен передним приводом или полным приводом, в зависимости от выбранной комплектации.

Внутри нового Acadia также произошли изменения. Салон получил значительно больше места для хранения. За сиденьями третьего ряда появилось на 80% больше места для хранения, а во втором ряду – на 36%. Также в салоне есть ЖК-панель приборов диагональю 11 дюймов и 15-дюймовый сенсорный экран.

Интерьер GMC Acadia
Интерьер GMC Acadia

В некоторых комплектациях доступен режим Super Cruise, который предлагает систему помощи при буксировке и автоматическую смену полосы движения. Автомобиль оснащен 9 камерами и включает не менее 20 функций помощи водителю и безопасности.

Стоимость внедорожника GMC Acadia пока не известна.

Источник: Motor1

Фото: GMC

GMC Acadia
GMC Acadia
GMC Acadia
Интерьер GMC Acadia
Интерьер GMC Acadia

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За РулемЛежнин Роман
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