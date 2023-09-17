Рынок пикапов продолжает расти: представлена новая бюджетная модель
Этот пятиместный китайский пикап обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для автолюбителей.
Одной из ключевых особенностей KYC F3 является его просторный 5-метровый кузов, который предоставляет достаточно места для пассажиров и груза. Пятиместный китайский пикап также предлагает высокую экономичность топлива с расходом всего 9 литров на 100 км в смешанном цикле.
KYC F3 оснащен 122-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который обеспечивает надежную и плавную работу. С пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает всего 11,4 секунды, а максимальная скорость составляет 120 км/ч.
Габаритные пикапа составляют 5080 x 1745 x 1720 мм, а колесная база равна 3020 мм.
В старшей комплектации KYC F3 оснащается 7-дюймовым сенсорным экраном, который предоставляет доступ к различным функциям автомобиля, мультирулем и камерой заднего вида.
Источник: Российская газета
Фото: autohome.com.cn
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