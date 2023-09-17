Рынок пикапов продолжает расти: представлена новая бюджетная модель

В России появился новый пикап KYC F3, также известный как Changan Kuayue F3

Этот пятиместный китайский пикап обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для автолюбителей.

KYC F3

Одной из ключевых особенностей KYC F3 является его просторный 5-метровый кузов, который предоставляет достаточно места для пассажиров и груза. Пятиместный китайский пикап также предлагает высокую экономичность топлива с расходом всего 9 литров на 100 км в смешанном цикле.

KYC F3 оснащен 122-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который обеспечивает надежную и плавную работу. С пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает всего 11,4 секунды, а максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Габаритные пикапа составляют 5080 x 1745 x 1720 мм, а колесная база равна 3020 мм.

В старшей комплектации KYC F3 оснащается 7-дюймовым сенсорным экраном, который предоставляет доступ к различным функциям автомобиля, мультирулем и камерой заднего вида.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn