В Формуле-1 появится команда Adidas

Команда Ф-1 AlphaTauri сменит название – придет более крупный бренд, чем Hugo Boss

В мире королевских автогонок грядет очередное громкое переименование – в следующем году название сменит конюшня Формулы-1, сейчас называющаяся AlphaTauri. Речь идет о полном ребрендинге, и ранее появлялись слухи о том, что титульным спонсором будет Hugo Boss. Однако они не подтверждаются.

«Они (Hugo Boss) участвуют в новом проекте, но бренд, чье имя будет носить команда в 2024 году, намного крупнее! Я бы с радостью назвал его, но мне не разрешают. Я скован соглашением о неразглашении», – сообщил британскому Autosport гендиректор AlphaTauri Питер Байер.

Больше света на грядущие изменения пролило авторитетное швейцарское издание Blick: по их данным, со следующего года коллектив будет носить название одного из самых известных брендов спортивной одежды – Adidas.

Напомним, AlphaTauri является «младшей» командой коллектива Red Bull, ранее она носила название Toro Rosso, что тоже переводится как «красный бык». Название AlphaTauri – это бренд одежды, продвигаемый в Ф-1 с 2020 года. Сейчас «быки» лидируют в чемпионате, а «одежники» занимают последнюю строчку.

Если переименование в Adidas состоится, то в чемпионате исчезнет некоторая неоднозначность в названиях: сейчас в пелетоне присутствуют две «альфы»: AlphaTauri и Alfa Romeo. Впрочем, вторую вскоре также ждет смена названия.

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Источник: autosport.com.ru

Фото: AlphaTauri, Unsplash