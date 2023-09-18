Шестиколесный монстр Формулы 1

Tyrrell P34 – машина, которая любит грубое обращение

Бен Коллинз нередко снимался в передачах Top Gear на BBC, и недавно ему в руки попал гоночный болид Tyrrell P34 Формулы 1, который участвовал в гонках 1976 и 1977 годов.

Tyrrell P34 создавался тогда, когда машины Формулы 1 выглядели так, словно их спроектировали пятилетние дети, помешанные на сладком. У машины спереди добавлена еще пара колес. И не просто так.

Все автомобили Формулы 1 в то время приходилось оснащать более узким передним антикрылом, чем в предыдущие сезоны. То есть отводить воздушные потоки от передних колес стало сложнее.

Тогда в Tyrrell решили отказаться от обычных передних колес и заменить их на четыре колеса поменьше. Это не только улучшило сцепление с дорогой (пятно контакта увеличилось на 60%), но и позволило лучше распределить воздушный поток над машиной.

В результате получился автомобиль, который не был похож ни на один другой на треке. И каково на таком ездить?

Коллинз говорит, что это была машина его мечты, и, к сожалению, не обошлось без разочарований. Педали трудно нащупать, а возле них есть перекладина, из-за которой можно пожалеть, что ты не надел футбольные щитки на голени. И рулится болид очень тяжело.

Все эти неудобства заставили Коллинза проникнуться уважением к гонщикам, которые на протяжении нескольких сезонов круг за кругом боролись с этим зверем, управляя им на пределе человеческих возможностей, грубо и изо всех сил.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото, видео: Youtube