В США потеряли самолет-невидимку и просят людей помочь его найти

Американские военные не могут найти улетевший без пилота истребитель F-35

И они настолько растеряны, что обратились за помощью к общественности. Пентагон заявил в понедельник, что самолет F-35 «попал в аварию» накануне днем во время полета недалеко от Чарльстона (Южная Каролина), и в результате ему каким-то образом удалось исчезнуть с радаров.

Самолет вылетел с авиабазы Корпуса морской пехоты «Бофорт». Непонятно почему, но в ходе полета пилот катапультировался. Его нашли, и он был госпитализирован в местный медицинский центр.

Представитель базы сообщил Washington Post, что приемоответчик самолета, используемый для определения его местоположения в подобных ситуациях, почему-то не работает.

Самолет F-35B Lightning II

Член Конгресса Южной Каролины Нэнси Мейс вчера вечером высказалась, не сдерживая эмоций:

«Как, черт возьми, можно потерять F-35? Почему нет устройства слежения, и мы просим общественность о чем? Найти самолет и сдать его!».

И вот в чем проблема. F-35, как уверяют разработчики, оснащен одним из самых передовых стелс-режимов в мире, и самолет, по-видимому, был «оставлен летчиком в режиме автопилота». Не исключено, что самолет еще долго находился в воздухе и сейчас находится уже «Бог знает где».

Но где? Последнее известное местоположение самолета – в районе озер Марион и Моултри – крупнейших озер штата.

Этот F-35B Lightning II, построенный Lockheed Martin, стоит не менее 78,3 млн долларов, или 7,6 млрд рублей. Компания Lockheed характеризовала этот самолет как «самый смертоносный, живучий и подключенный истребитель в мире», а также как «центральный элемент глобальной безопасности XXI века».

Данный инцидент – не единственная недавняя неудача. В декабре еще один F-35 потерпел крушение на военно-морской авиабазе в Форт-Уэрте, штат Техас. Случайный прохожий снял, как самолет заходит на посадку, но затем клюет носом, а пилот катапультируется.