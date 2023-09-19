Вместо BMW 3 – Geely озвучила стоимость Galaxy L6

Сколько будет стоить Geely Galaxy L6 с расходом топлива 4,6 литра на 100 км

Galaxy L6 будет предлагаться в пяти комплектациях и оснащаться новейшей подключаемой гибридной системой Thor hybrid 8848.

Длина, ширина и высота новинки составляют 4782, 1875 и 1489 мм, а колесная база достигает 2752 мм. Автомобиль является прямым конкурентом BMW 3-й серии, а также Mercedes-Benz C-класса.

Geely Galaxy L6

Силовая установка Galaxy L6 состоит из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей P1 и P2, а также из 3-ступенчатой коробки передач DHT Pro. 1,5-литровый двигатель имеет мощность 163 л.с. и крутящий момент 225 нм. Суммарная же мощность установки составляет 390 л.с. и 535 Нм.

Geely Galaxy L6

Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, максимальная скорость – 247 км/ч, а запас хода только на электричестве достигает 125 км. Общий запас хода составляет 1370 км благодаря тому, что расход топлива – всего 4,55 л на 100 км.

Интерьер Geely Galaxy L6

Подвеска Galaxy L6 – регулируемая, благодаря чему автомобиль едет комфортно по выбоинам и азартно – по шоссе. К тому же у машины цепкая тормозная система, способная остановить автомобиль со скорости 100 км/ч за 40,1 метра.

Стоит Geely Galaxy L6 в Китае от 115 800 до 149 800 юаней, что в переводе на наши деньги составляет 1,53-1,98 млн рублей. При поставках в Россию автомобиль окажется раза в два дороже.

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Фото: Autohome.com.cn