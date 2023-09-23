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Поставил полный привод на Жигули – вот что вышло

Умелец создал полноприводный седан, «скрестив» ВАЗ-2106 и Ниву

Снабжать вазовские модели полным приводом от Нивы российские кулибины начали задолго до того, как это стало мейнстримом (Тарзаном). И зачастую в таких проектах использовались кузова не переднеприводных, а классических машин. Недавно в Сети как раз «всплыл» один из таких проектов, и машина настолько примечательная, что не видим причин не рассказать вам о ней.

Тут все сделано по канонам жанра и довольно простыми методами. В конце концов, заднеприводные модели и Нива имеют много общего, так что это не полная переделка машины – скорее, «очень глубокая модернизация».

Полноприводный ВАЗ-2106
Полноприводный ВАЗ-2106

Под капотом 1,5-литровый мотор ВАЗ-2103 с отдачей в 72 л.с. – вероятно, он перекочевал в «монстра» вместе с кузовом, такая модификация «шестерки» называлась 21065-01. А все, что стыкуется с движком, – чистая Нива ВАЗ-2121: 4-ступенчатая коробка, оба моста, колеса... Важный элемент конструкции: в кузов 1991 года внедрены передние лонжероны от той же Нивы.

Передний кардан – с усиленной шлицевой частью. Генератор перенесен наверх, установлен шноркель, имеется межколесная блокировка задних колес... А зачем все это нужно?

Ответ прост: проходимость Нивы и комфорт классического седана ВАЗ, обещающий чуть больше простора для задних пассажиров и больше места для багажа. Кстати, в 2019 году эта машина с пробегом в 70 тысяч километров нашла нового владельца всего за 380 000 рублей.

Источник: avto-samodelki.com

Фото: Avito

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Полноприводный ВАЗ-2106
Полноприводный ВАЗ-2106
Полноприводный ВАЗ-2106
Полноприводный ВАЗ-2106
Полноприводный ВАЗ-2106
Полноприводный ВАЗ-2106

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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