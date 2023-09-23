Поставил полный привод на Жигули – вот что вышло
Снабжать вазовские модели полным приводом от Нивы российские кулибины начали задолго до того, как это стало мейнстримом (Тарзаном). И зачастую в таких проектах использовались кузова не переднеприводных, а классических машин. Недавно в Сети как раз «всплыл» один из таких проектов, и машина настолько примечательная, что не видим причин не рассказать вам о ней.
Тут все сделано по канонам жанра и довольно простыми методами. В конце концов, заднеприводные модели и Нива имеют много общего, так что это не полная переделка машины – скорее, «очень глубокая модернизация».
Под капотом 1,5-литровый мотор ВАЗ-2103 с отдачей в 72 л.с. – вероятно, он перекочевал в «монстра» вместе с кузовом, такая модификация «шестерки» называлась 21065-01. А все, что стыкуется с движком, – чистая Нива ВАЗ-2121: 4-ступенчатая коробка, оба моста, колеса... Важный элемент конструкции: в кузов 1991 года внедрены передние лонжероны от той же Нивы.
Передний кардан – с усиленной шлицевой частью. Генератор перенесен наверх, установлен шноркель, имеется межколесная блокировка задних колес... А зачем все это нужно?
Ответ прост: проходимость Нивы и комфорт классического седана ВАЗ, обещающий чуть больше простора для задних пассажиров и больше места для багажа. Кстати, в 2019 году эта машина с пробегом в 70 тысяч километров нашла нового владельца всего за 380 000 рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: avto-samodelki.com
Фото: Avito
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен