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Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз

Чат-бот Александра действует с 2020 года и обрабатывает 13 тыс. сообщений в день

А недавно Александра установила новый рекорд, ответив на 100 тыс. вопросов пассажиров за неделю.

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Про что обычно спрашивают пассажиры:

  • про городской транспорт
  • пригородные электрички
  • МЦД
  • «Аэроэкспрессы»‎
  • автовокзалы,
  • велосипеды самокаты
  • эвакуацию авто
  • парковки
  • организацию дорожного движения.

Новый проспект в Москве облегчил жизнь миллионам жителей

Виртуальному помощнику поступает более 50% обращений от пассажиров метро и 30% — по всему городскому транспорту.

Максим Ликсутов, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы:

«Благодаря чат-боту жители могут проще и быстрее получить нужную информацию о работе городского транспорта. В перспективе Александра будет самостоятельно отвечать даже на самые сложные вопросы.

Мы развиваем удобные онлайн-сервисы, что соответствует задаче, которую поставил Мэр Москвы Сергей Собянин».

***

Сейчас бота интегрируют с системами АМПП, ЦОДД и другими организациями Транспортного комплекса Москвы. Это пополнит багаж ее знаний и возможностей.

Фото: Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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