Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз

Чат-бот Александра действует с 2020 года и обрабатывает 13 тыс. сообщений в день

А недавно Александра установила новый рекорд, ответив на 100 тыс. вопросов пассажиров за неделю.

Про что обычно спрашивают пассажиры:

про городской транспорт

пригородные электрички

МЦД

«Аэроэкспрессы»‎

автовокзалы,

велосипеды самокаты

эвакуацию авто

парковки

организацию дорожного движения.

Виртуальному помощнику поступает более 50% обращений от пассажиров метро и 30% — по всему городскому транспорту.

Максим Ликсутов, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы:

«Благодаря чат-боту жители могут проще и быстрее получить нужную информацию о работе городского транспорта. В перспективе Александра будет самостоятельно отвечать даже на самые сложные вопросы.

Мы развиваем удобные онлайн-сервисы, что соответствует задаче, которую поставил Мэр Москвы Сергей Собянин».

***

Сейчас бота интегрируют с системами АМПП, ЦОДД и другими организациями Транспортного комплекса Москвы. Это пополнит багаж ее знаний и возможностей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Фото: Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы