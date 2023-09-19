Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
А недавно Александра установила новый рекорд, ответив на 100 тыс. вопросов пассажиров за неделю.
Про что обычно спрашивают пассажиры:
- про городской транспорт
- пригородные электрички
- МЦД
- «Аэроэкспрессы»
- автовокзалы,
- велосипеды самокаты
- эвакуацию авто
- парковки
- организацию дорожного движения.
Виртуальному помощнику поступает более 50% обращений от пассажиров метро и 30% — по всему городскому транспорту.
Максим Ликсутов, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы:
«Благодаря чат-боту жители могут проще и быстрее получить нужную информацию о работе городского транспорта. В перспективе Александра будет самостоятельно отвечать даже на самые сложные вопросы.
Мы развиваем удобные онлайн-сервисы, что соответствует задаче, которую поставил Мэр Москвы Сергей Собянин».
***
Сейчас бота интегрируют с системами АМПП, ЦОДД и другими организациями Транспортного комплекса Москвы. Это пополнит багаж ее знаний и возможностей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото: Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен