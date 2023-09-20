Как в СССР: водителям хотят присваивать рейтинги

Злостных нарушителей ПДД хотят заставить при замене прав заново сдавать экзамены

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев решил вспомнить опыт СССР, когда водители получали штрафные баллы за нарушения ПДД. Он направил письмо в адрес начальника ГИБДД Михаила Черникова, в котором предложил присваивать водителям рейтинг: за безаварийное вождение и отсутствие штрафов он будет повышаться, а за систематические нарушения ПДД – понижаться. А для самых злостных нарушителей и вовсе предлагается ввести повторную сдачу на права при замене в/у.

Эксперты считают идею Цивилева неплохой, но в настоящее время технически нереализуемой. Сегодня до 95% штрафов приходит автовладельцу с камер, при этом не факт, что за рулем был именно хозяин авто.

«Таким образом, владелец авто может получить огромные штрафы, даже не имея прав. И если мы введем подобный рейтинг, он будет на самом дне. А вот повторный экзамен – это, по моему мнению, более чувствительная мера для лихачей. Возможно, стоит обсудить ее введение для нигилистов на дороге наравне со штрафами», – отметил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

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Источник: Парламентская газета

Фото: Depositphotos, «За рулем»