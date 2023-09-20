Как в СССР: водителям хотят присваивать рейтинги
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев решил вспомнить опыт СССР, когда водители получали штрафные баллы за нарушения ПДД. Он направил письмо в адрес начальника ГИБДД Михаила Черникова, в котором предложил присваивать водителям рейтинг: за безаварийное вождение и отсутствие штрафов он будет повышаться, а за систематические нарушения ПДД – понижаться. А для самых злостных нарушителей и вовсе предлагается ввести повторную сдачу на права при замене в/у.
Эксперты считают идею Цивилева неплохой, но в настоящее время технически нереализуемой. Сегодня до 95% штрафов приходит автовладельцу с камер, при этом не факт, что за рулем был именно хозяин авто.
«Таким образом, владелец авто может получить огромные штрафы, даже не имея прав. И если мы введем подобный рейтинг, он будет на самом дне. А вот повторный экзамен – это, по моему мнению, более чувствительная мера для лихачей. Возможно, стоит обсудить ее введение для нигилистов на дороге наравне со штрафами», – отметил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
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Источник: Парламентская газета
Фото: Depositphotos, «За рулем»
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