У SAIC новый кроссовер – ждем в России?

Новый кроссовер Wuling Nebula стоит всего 1,18 млн

В Китае начались продажи нового кроссовера Wuling Xingyun, который предлагается по цене 89,8-105,8 тысяч юаней или 1,18-1,39 млн рублей. В России, если будут поставки, автомобиль окажется, конечно же, дороже.

Решетка радиатора нового кроссовера состоит из 171 звездочки, на что дизайнеров вдохновили метеоритные дожди.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4610, 1810 и 1670 мм, а колесная база – 2700 мм. По своим размерам Wuling Nebula находится между Nissan Qashqai и X-Trail, но ближе к X-Trail.

В салоне установлен 10,25-дюймовый парящий экран мультимедийной системы, есть также многофункциональное рулевое колесо с двумя спицами, 7-дюймовая цифровая приборная панель и селектор коробки передач в виде шайбы.

Wuling Nebula оснащается гибридной силовой установкой на базе двигателя Atkinson объемом 2 литра. Максимальная мощность достигает 177 л.с., а максимальный крутящий момент – 320 нм. Мощность на колеса передается через уникальную электромагнитную 1-ступенчатую коробку передач DHT.

Справка: SAIC Motor – крупнейшая в Китае государственная автомобильная компания.

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Фото: Autohome.com.cn