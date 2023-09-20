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Внимательнее относитесь к багажу попутчика! Поучительное видео

В Забайкалье мужчина попросил подвезти его и 105 кг конопли

Как сообщила пресс-служба МВД РФ, на днях в поселке Агинское в Забайкалье сотрудник наркоконтроля обратил внимание на универсал Nissan, который «двигался в сторону города Читы с крупногабаритным грузом, прикрытым покрывалом». Видимо, повинуясь внутреннему чутью, полицейский последовал за иномаркой, сообщив о подозрительном Ниссане коллегам из ГИБДД.

Дорожная полиция остановила машину и обнаружила в салоне (!) два огромных полиэтиленовых пакета, набитых коноплей, пишет источник. Вес багажа составил 105 кг.

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«Согласно результатам исследования, из этого объема растительного наркосодержащего сырья злоумышленники могли получить 25 килограммов марихуаны», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается также, что сие «имущество» принадлежало пассажиру Ниссана – 26-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина рассказал полиции, что вез коноплю домой для личного употребления. А водитель сказал, что ничего не знал о содержимом мешков.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
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